El presidente no tiene 'vela' en elección de 2021: INE

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene "vela" en la elección del 2021, es un proceso que no debe intervenir, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que el INE está por encima de los actores políticos sino no podría realizar su función de árbitro electoral y que no están para satisfacer a un gobernante.

"El presidente no tiene vela en el entierro, no debería tenerla es el presidente de los mexicanos hasta 2024... Estas son elecciones intermedias, el presidente no va a intervenir. Nosotros no trabajamos para darle gusto a nadie y mucho menos a un gobernante", comentó.

Luego de las declaraciones del titular del Ejecutivo, Córdova señaló que "es un actor político haciendo política"; afirmó que en una democracia hay árbitros y éstos están por encima de los actores políticos, por lo que confió que como buen demócrata aceptará los resultados del próximo año para no sumar un problema de gobernabilidad a su gobierno.

"Es la postura de un actor político. Yo quiero entender que el presidente hablaba a sus subordinados que es que está haciendo un enérgico llamado de atención para que no vayan a intervenir en los procesos electorales... para eso lo que se tiene en una democracia son los árbitros, los árbitros están por encima de los actores políticos precisamente para garantizar que el juego democrático pueda llevarse a cabo".

"El único guardia de las elecciones de las elecciones en México, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política, es el INE; quien va a decir quién va a ganar son las y los electores; quien va a juzgar el trabajo del INE son las y los ciudadanos", dijo.

Destacó que desde hace semanas el INE está planeando el proceso electoral que comienza en septiembre y confió en tener recursos suficientes para realizarlo y no tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el tema del presupuesto.

"Confío en la Cámara de Diputados dotará a los órganos electorales de recursos suficientes para hacer una elección, pero como el infierno está lleno en el camino de confiados y la democracia constitucional no se funda en la mera confianza pues hay recursos, espero no llegar una vez más ante la Suprema Corte de Justicia para resolver un diferendo de presupuesto".

Córdova indició que el INE hará un presupuesto muy responsable, estima que será similar al que se tuvo en 2018.

En el proceso electoral del 2021, dijo, participarán 95 millones electorales, para 32 elecciones locales más la elección de federal de diputados.