El Presidente, víctima de desinformación sobre violencia de género: diputada

Diputadas de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador rectificar, reconocer que sí hay otra pandemia, la de la violencia contra mujeres niños y niñas, y enfrentarla con hechos.

La diputada Lorena Villavicencio, de Morena, y coordinadora de la subcomisión de atención a Feminicidios de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, expuso su preocupación por qué "hay mucha información que no le llega al presidente" y en este caso es "muy grave porque se sigue desestimando la violencia" y no se actúa contra los agresores.

Hoy en su conferencia mañanera el mandatario aseguró que no tiene reporte de alza en las agresiones contra mujeres, a pesar de que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Secretaría de Gobernación y organismos civiles, revelan que la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes se ha elevado casi 30% en todo el país.

Durante cada hora del mes de marzo, en que empezó el confinamiento por la pandemia de covid-19, unas 155 mujeres pidieron auxilio al enfrentar una situación de violencia, en promedio diario 3 mil 729, expuso Villavicencio.

De marzo a la fecha, ha habido 115 mil 614 llamadas de emergencia a nivel nacional relacionadas con incidentes como violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, expuso, y todo según datos del SESNSP.

En todo caso, si pese a esos números han bajado las denuncias (formales) "es porque las mujeres están confinadas, pero las llamadas de emergencia han aumentado. Salir es un riesgo doble para una mujer maltratada, que se escale la violencia o que se contagie", expuso VIllavicencio.

Por ello pidió al presidente debe mandar mensajes claros contra los agresores, invertir más en los refugios para mujeres, abrir más; ampliar posibilidades de que vecinos de las víctimas puedan presentar denuncias y hacer campañas para que los niños conozcan y defiendan sus derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, expuso por su parte en su cuenta de Twitter que lo expresado por el presidente respecto a que no hay tal crecimiento en la violencia contra las mujeres "también es violencia, y su actitud contribuye a que ésta siga".

La violencia feminicida existe "y aumenta por la omisión, negligencia y machismo de quienes están al frente del gobierno".

Vio en la negación del presidente una muestra de "autoridades machistas" y negligencia de instituciones del Estado, que no le ponen un alto y contribuyen a que mucha de esa violencia termine en feminicidios.

Por su parte, la bancada de diputados del PRD, que encabeza la legisladora Verónica Juárez Piña, pidió a las dependencias responsables de frenar la violencia de género no escuchar las "lamentables declaraciones" del mandatario y esforzarse por combatir ese fenómeno.

El presidente minimiza el grave problema, contradice cifras de su propio gobierno, promueve la desatención, la omisión y la inacción, acusó la bancada perredista.

Con sus declaraciones de hoy, el titular del Ejecutivo Federal "condena a más mujeres, niñas, niños y otros integrantes vulnerables de la familia a ser víctimas de esa persistente y creciente violencia en los hogares, quienes debido al confinamiento se ven obligados a convivir con sus victimarios", destacaron.