El PRI presidirá la Cámara de Diputados, asegura Juárez Cisneros

En el PRI no existe la obsesión de querer presidir la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, lo que le asiste es la razón y la justicia, aseguró el coordinador de los diputados priistas, René Juárez.

Al concluir la reunión plenaria de los diputados del PRI, el guerrerense advirtió que al PRI lo que le corresponde es tener gobernabilidad y estabilidad.

"Las ambiciones personales de otros no es responsabilidad del PRI. Vamos a ir en unidad para exigir lo que en derecho nos corresponde".

"No tengo duda que nosotros vamos a presidir", afirmó Juárez Cisneros.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, puntualizó que el PRI es la tercera fuerza política y así seguirá.

En todos los supuestos, añadió, vale sumar compañeros.

"Tenemos confianza plena en las instituciones y en el respeto a la ley", apuntó.