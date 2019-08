"El PRI solo tiene una ruta: la extinción..." ¿Qué dice la carta de renuncia de Ivonne Ortega al tricolor?

La excandidata a la dirigencia nacional de PRI, Ivonne Ortega, presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional tras 29 años de militancia, y lamentó que las malas prácticas llevaran a este instituto político a la extinción.

En una carta dirigida a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Ortega advirtió que si entre los militantes prevalece la trampa y la simulación, será impensable presentarse ante los mexicanos a pedir el voto en las elecciones constitucionales.

Alejandro Moreno, ganador de la elección interna tricolor, afirmó que este instituto político lamenta la renuncia de Ivonne Ortega, pero la respeta.

Esto dice la carta de renuncia de la exgobernadora de Yucatán en 10 puntos

RENUNCIA AL PRI

* El domingo pasado vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país.

* El resultado para el PRI es que lo refundieron.

* Si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI de la mano de la cúpula, solo tiene una ruta: la extinción.

* Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa.

* Tengo claro que el PRI que se vio el domingo 11 de agosto no es el partido que me representa.

* No impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó. Será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido.

* No lo hago por la dirigencia ilegitima, ni mucho menos por la cúpula, sino por los efectos poselectorales que impactarían en la militancia.

* En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia.

* Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó.

* Seguiremos en contacto, porque nuestra lucha por México y por la democracia no termina, va más allá de una elección.