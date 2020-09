El PRI y Gustavo Madero auspician conflicto de presa: AMLO

Al lamentar la muerte de una mujer tras la toma de la presa La Boquilla de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos de la Guardia Nacional implicados tienen la instrucción de declarar ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y castigar a quienes cometieron ese crimen.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo hizo una recuento de los hechos del martes pasado, pues luego de la toma de La Boquilla, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a personas con granadas para ponerlos a disposición de la autoridad, fueron seguidos por cuatro camionetas y se dieron los disparos. "Los siguen cuatro camionetas y se dan unos disparos; contestan con tiros al aire (la agresión) y de las cuatro camionetas se dan cuenta que una se queda detenida y encuentran que estaba herida de muerte la señora y el esposo", dijo. "Es muy lamentable, hay que ver si hubo disparos o no, se sostiene que uno de la Guardia tiró y están a la espera de ser llamados por el Ministerio Público, deben ser como unos 20 los que participaron", agregó.

El presidente López Obrador pidió a la Fiscalía que lleve a cabo la investigación completa y que se conozca todo lo que sucedió, pero también quién convocó a la movilización, quién tomó la decisión de tomar la presa, la participación de dirigentes políticos y desde luego el castigo de quienes hayan cometido este crimen. Insistió en que como vienen las elecciones en Chihuahua, el PRI y el PAN están engañando a la gente con el pretexto de que los productores se quedarán sin agua por cumplir con el acuerdo con Estados Unidos.

"Lo que ya sabemos es que estaban utilizando el asunto del agua con propósitos político-electorales, porque existen intereses creados en el control y manejo del agua. El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores del PRI, un diputado federal del PAN, el senador (Gustavo) Madero, del PAN; en eso anda (busca la gubernatura), pero no es justo, es inaceptable, que se use un asunto como este del agua, con propósitos electorales", señaló. El Presidente acusó que desde 1986, en Chihuahua, el PRI y el PAN están asociados en el llamado PRIAN.