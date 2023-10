El PRIAN tiene miedo porque se irán al tercer lugar: Dante Delgado

Tras presumir que Movimiento Ciudadano (MC) tiene entre un 15 y un 18% de las preferencias electorales como punto de partida rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 "sin hacer campaña ilegal", su coordinador nacional,

, afirmó que los ataques a ese partido y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, obedecen a que "los partidos de siempre y sus grupos de interés" están desconcertados, nerviosos y temerosos.En un comunicado, el senador veracruzano aseguró que la historia y las encuestas "nos están dando la razón" y confirman que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos no quieren que MC haga alianza con la vieja política."Movimiento Ciudadano sigue creciendo en preferencia electoral, estamos entre 15% y 18% como punto de partida", enfatizó y subrayó que "somos la mejor opción sin necesidad de hacer campañas ilegales, como sí lo hicieron y lo siguen haciendo el resto de los partidos".denunció que el nerviosismo y el miedo llevaron al PRI y al PAN a Nuevo León, un día después de la publicación de una encuesta, solo para amenazar al gobernador Samuel García y decir que no lo dejarán competir."Por la misma razón, de repente, comienzan a circular notas, sin rigor ni sustento, para golpear a Movimiento Ciudadano y a su servidor."Todo esto es porque los partidos de siempre, y los grupos que los apoyan, están nerviosos, nos tienen miedo porque no iremos en alianza, porque vamos a mandar al PRIAN a un lejano tercer lugar y porque vamos a ganar la presidencia en 2024", remató.