El PT se mantiene en "no" a la reforma

Ciudad de México.- El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reiteró que su bancada no apoyará la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum porque la propuesta rompe el sistema político del país y representa un "retroceso democrático".

"Nosotros estamos en la misma postura, y que hemos mantenido desde antes de que llegara la reforma, y ahora que llegó y hemos dicho con toda franqueza: no la vamos a acompañar por la ruta que trae, que rompe con el sistema político mexicano de la representación política", dijo.

El legislador petista aseguró que ha hablado con los 49 diputados de su bancada y que éstos le han asegurado que votarán en contra de la reforma electoral.

"He estado hablando con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno. Hasta ahora me han dicho que se mantienen, que son consecuentes y yo respeto esa decisión y la valoro, y esperemos que lleguemos hasta donde sea necesario y mantenemos unidad", subrayó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que esa situación cambie. "Nos mantenemos y esperemos que no, porque acuérdense que en política una de las variables que nunca falla se llama incertidumbre. Entonces, no se sabe qué pase, pero hasta ahora se mantiene".

Insistió en que la reforma electoral busca consolidar a un partido único en México, al debilitar la representación de los otros.

No obstante, el que su partido esté en contra de la reforma electoral de la presidenta no quiere decir que se romperá la alianza con Morena y el PVEM, que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, afirmó el petista.

"Nosotros queremos garantizar la unidad para el 27 y el 30. Que no se confunda que por un suceso no se cae el proceso, y el proceso es la 4T, el segundo piso de la 4T. Aquí traemos una diferencia, simplemente no compartimos ésta en esa situación. Hemos votado todas las reformas a favor hasta ésta, que es un tema de retroceso democrático", expresó el coordinador.

Advirtió que se debe mantener la alianza entre Morena, PT y PVEM si quieren ganar las próximas elecciones, porque en resultados anteriores han perdido cuando participan por separado; "en el 21 no nos ganó la oposición, nosotros perdimos, porque diseñamos mal la estrategia, porque nos ganó la soberbia", afirmó.

"Nuestra prioridad es que vayamos juntos. Miren, donde hemos ido juntos... ustedes revisen todas las elecciones. Les voy a decir: todo en lo que hemos ido juntos Partido del Trabajo, Verde y Morena las hemos ganado todas, y donde hemos ido solos las hemos perdido todas, Veracruz y Coahuila es el mejor ejemplo. Y entonces, ¿qué necesitamos?", dijo.