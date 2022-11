"El pueblo es mi ángel de la guarda": AMLO ante amenazas de muerte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Ante supuestas amenazas de muerte en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo es su ángel de la guarda y que no hay nada qué temer.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre la existencia de una carpeta de investigación por una amenaza de muerte en su contra, el jefe del Ejecutivo federal llamó a sus opositores a no odiar y recordar las enseñanzas de Gandhi, Nelson Mandela y de Martin Luther King de que la violencia no es el camino.

"De esas cosas no hay que preocuparse. Miren, si uno esta bien con nuestras conciencias, y estar uno bien con el prójimo y la gente cuida y la naturaleza y la suerte y el creador. Imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones oraciones, cuánta protección, el pueblo es mi ángel de la guarda. Entonces no hay nada que temer, vamos hacia adelante.

"Y ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante, todos, todos y en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces vamos hacia delante, y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios, y decía yo como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos", dijo.