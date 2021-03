"El pueblo manda y el pueblo decide", insiste AMLO sobre el caso Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre sí es moral que en la próxima elección participen candidatos con acusaciones en su contra, como Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero y acusado de violación.



"Eso lo tiene que resolver el Instituto Electoral o la autoridad competente, eso es lo que corresponde, no nosotros y tiene que ser también la gente, tiene que ser el pueblo, el pueblo manda y el pueblo decide".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional declinó también opinar sobre el proceso interno de Morena para elegir a su candidato en Guerrero.

"No me meto yo con eso es la parte política electoral y no me corresponde, ahora que sube la temperatura también va a subir la temperatura política porque estamos en víspera de las elecciones".

El presidente López Obrador hizo un llamado a no abordar el tema electoral en sus mañaneras.

"También aquí un llamado fraterno respetuoso para no meternos en esas cosas, desde luego somos libres y prohibido prohibir y no hay censura pero si venimos aquí y decimos este candidato hizo esto y esto ¿qué le parece? Yo no tengo opinión eso corresponde al ámbito de lo electoral", señaló.

Explicó que lo que más le interesa es que se garantice a los ciudadanos que se les va a respetar el voto, que se respete la voluntad del pueblo, que haya democracia, que no suceda lo de antes dónde predominaban los fraudes electorales.