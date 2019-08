"El pueblo sabe quién es trepador"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la confrontación en la bancada de Morena en el Senado por la renovación de la dirigencia de la Mesa Directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el pueblo de México ya cambió de mentalidad y sabe diferenciar quién habla con la verdad y quién "es un trepador, un oportunista y un politiquero". En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal pidió a los senadores del partido que él fundó no pensar en intereses personales ni en cargos políticos, porque "el político tradicional, el que piensa cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro", sentenció.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la división en el interior de la bancada de Morena en la Cámara Alta por la votación de la presidencia de la Mesa Directiva, de la que fue relevado Martí Batres por Mónica Fernández Balboa, apoyada por un grupo encabezado por el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila.

El Jefe del Ejecutivo federal respondió: "Lo que creo no sólo para este caso, sino para otros, aplica parejo, el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tengamos que actuar poniendo por delante los ideales y principios, y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales, no hay principios [y] no se puede hacer política". A pesar de ello, defendió que en todos los casos también tiene que haber discrepancia, polémica y libertad. A pesar de que dijo que tiene licencia como militante de Morena, López Obrador adelantó que en noviembre enviará una carta al congreso del instituto político para advertir que no deben buscar el poder por el poder.

Incluso, no descartó en asistir al Congreso Nacional de Morena. "A lo mejor envío una carta cuando sea el congreso para expresar mi punto de vista".