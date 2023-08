El rechazo a los libros es por cuestiones ideológicas y económicas, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la oposición a los nuevos libros de textos gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es que estos no tengan matemáticas, que "se vaya a inyectar el virus del comunismo" o que tengan contenido de cuestiones sexuales, sino que existe, además de una cuestión ideológica, un interés económico.



En Palacio Nacional, López Obrador recordó que cuando inició la entrega de estos libros en los años 50 del siglo pasado en México también había estados que advirtieron que no los distribuirían.

"En esto de los libros de texto lo que está detrás, o sea, hay una parte ideológica que tiene que ver con el pensamiento conservador, que también de tiempo atrás, ya hemos hablando de cómo se opusieron los conservadores, el PAN, cuando el presiente López Mateos decidió entregar los libros de textos gratuitos a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado había manifestaciones y también estados decían `aquí no los vamos a distribuir´, los mismos, se repite, pero eso es una parte.

"Entonces todo eso es lo que está pasando con relación a los libros. No es que no tenga matemáticas, no es que se vaya a inyectar el virus de comunismo, no es que no se les esté enseñando cuestiones sexuales des temprana edad, no, no, no hay nada de eso, es el interés económico y el hambre del dinero que es enfermizo ya eso", dijo.