El rezago en salud afecta a 20 millones

Ciudad de México.- Alrededor de 20 millones 244 mil mexicanos podrían enfrentar el coronavirus con un rezago en el acceso a los servicios de salud. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2018 ā€”última mediciónā€” esas personas dijeron haber tenido una mala experiencia al acudir a los servicios de salud e incluso declararon que no tuvieron la oportunidad de acceder a alguna atención de ese tipo.

En ese contexto millones de mexicanos tendrán que enfrentar el coronavirus sin haber recibido previamente una buena atención. La mayor cantidad de gente en esta situación se ubica en el Estado de México, con 3 millones 489 mil casos. Le siguen la capital (1 millón 761 mil), Jalisco (1 millón 591 mil), Veracruz (1 millón 379 mil), Puebla (1 millón 328 mil), Michoacán (995 mil 136), Chiapas (961 mil 125), Guanajuato (814 mil 780), Nuevo León (689 mil 629) y Oaxaca (665 mil 124).

Rosario Cárdenas, consejera académica en el Coneval, consideró que este retraso en el acceso puede tener un impacto en el contexto del Covid-19. Agregó que México tiene recursos humanos de primer nivel para atender la pandemia; no obstante, "si nosotros no logramos reducir la tasa de contagio, no habrá sistema que pueda responder eficientemente. Ese es el reto que tenemos: el comportamiento que tendremos como sociedad será fundamental para darle la pauta al contagio".

Es por esta realidad que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha explicado que uno de los objetivos en la lucha contra el Covid-19 es no saturar los hospitales para que no se vean rebasados y puedan brindar una atención deficiente. Actualmente, México se encuentra en la fase 1 del coronavirus, según la proyección de las autoridades del sector Salud.

Se busca que el resto de los casos vayan apareciendo poco a poco y no de golpe para garantizar la operación de los hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).