El Salvador niega aterrizaje a vuelo de Avianca y llama irresponsables a las autoridades mexicanas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que prohibirá el aterrizaje a un avión procedente de México en el que afirma, viajan 12 casos confirmados de coronavirus (Covid-19).

Sin explicar cómo sabe de los casos, Bukele tuiteó que "la pista del aeropuerto de El Salvador queda cerrada a aviones que no sean de carga hasta nuevo aviso. Los aviones en camino deberán cambiar de vuelo".

Sobre el vuelo procedente de México, dijo que es de Avianca, con salida hacia San Salvador "a las 4:00 pm y que arribaría a nuestro país a las 6:50 pm". Según él, "trae 12 casos conformados de #COVID19. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo, QUE NO LO HAGA".

Luego agregó que "los que aborden ese avión de @Avianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto".