El Senado ratifica el T-MEC en periodo extraordinario de sesiones

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Senado de México ratificó este miércoles el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.



En el segundo día de un periodo extraordinario de sesiones, los senadores aprobaron el dictamen que ratifica el T-MEC por 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, convirtiendo a México en el primero de los tres socios en hacerlo.



La renegociación del TLCAN se inició en agosto de 2017 a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo calificaba del peor acuerdo comercial en la historia de su país.



Las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el último día de mandato del hoy expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y para que entre en vigor debe ser ratificado por las ramas legislativas de los tres países.



De acuerdo con el dictamen aprobado, tras 25 años de vigencia el TLCAN permitió a México aumentar 6.8 veces su comercio con el mundo y 5.4 veces su intercambio con América del Norte, así como posicionarse como un destacado destino para la inversión extranjera directa, recibiendo 539,868 millones de dólares en el periodo 1999-2018.



Añade que uno de los principales logros del T-MEC es "mantener el libre comercio para todos los bienes originarios de la región, por lo que las exportaciones mexicanas de este tipo seguirán gozando del acceso preferencial y continuarán exentas del pago de arancel en los mercados estadounidense y canadiense".



El acuerdo comercial establece un mecanismo de revisión y extensión y cuenta con una vigencia de 16 años, prorrogables por periodos similares.



El pasado 30 de mayo, el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, presentó al Senado la petición de ratificación del T-MEC.



El mandatario descartó entonces mezclar el tema comercial con los exabruptos habituales de Trump y su afán por construir un muro fronterizo y frenar la migración.



"Son dos temas importantes. Primero lo del tratado que es lo que ahora estamos resolviendo y espero que sea definitivo, porque nos conviene. Y el otro tema es el fenómeno migratorio, y para esto vamos a seguir insistiendo en atender las causas y buscar un acuerdo bilateral de cooperación para el desarrollo", expresó.



Pero ese mismo día, la ratificación del T-MEC quedó en entredicho cuando el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles de 5 % a todas las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio y aumentarlos gradualmente hasta 25 % si México no detenía el flujo migratorio.



El 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6 mil miembros de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración.



A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.



El acuerdo prevé un periodo de 45 días para evaluar el resultado de las medidas, y si EE.UU. estima que son insatisfactorios, los dos países entrarían en negociaciones para adoptar medidas adicionales.

Celebra AMLO ratificación



El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado mexicano ratificó el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, que -dijo- fortalecerá nuestra relación comercial con esos países.

"Esta es una muy buena noticia, se aprobó por mayoría 114 votos en favor, cinco en contra y tres abstenciones, votaron la mayoría de todos los legisladores de los partidos del país, esto significa que hay unidad, que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá".

En un video, que grabó desde la biblioteca de su casa de Tlalpan, el presidente López Obrador dijo que la apuesta de su gobierno es por el libre comercio.

"Sabemos qué hacía falta esta ratificación, como también hacía falta un complemento, el que cambiara la política económica como está sucediendo".

Recordó que con la firma del TLCAN, antecedente del T-MEC, no se impulsaron las actividades productivas de México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos, y lo más grave no se combatió la corrupción y la pobreza.

"Ahora podemos tener estas relaciones comerciales, que son buenas porque significan inversión extranjera, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estado Unidos con el complemento de que haya bienestar y justicia en el país", destacó.

Con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país manda un mensaje a favor de la economía abierta que genera certidumbre a inversionistas, consumidores y productores, aseguró la Secretaría de Economía en un comunicado.Tras conocerse que el Senado de la República aprobó con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la dependencia a cargo de Graciela Márquez dijo que con esta aprobación, México manda un claro mensaje a favor de una economía abierta y de profundizar su integración económica en la región.Además de que el T-MEC "dota de certidumbre a inversionistas, consumidores y productores para seguir apostando por la economía mexicana integrada con una América del Norte económicamente vigorosa".En un comunicado, afirmó que se modernizarán las reglas de origen de diversos sectores y se tendrá certeza de cuáles son las reglas, además de asegurar la integración productiva en el sector automotor de la región.