El senador Samuel García vende su deportivo para apoyar a niños con cáncer

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que venderá su automóvil deportivo BMW para donar los recursos que obtenga a fin de que sean utilizados en la compra de medicamentos para niños con cáncer y equipo de cómputo a fin de que puedan continuar sus estudios.

El apoyo anunciado por García Sepúlveda se dio después que se difundió un video en el que mencionó que iba a entregar una tonelada de croquetas y dos de cemento, al refugio para perros más grande del estado "Manitas Pintando Arcoíris", que apoya a niños con cáncer, y en realidad se dirigía a "Equipo Reicma", una asociación que rescata perros de la calle.

Samuel García / Archivo

Respecto al carro deportivo, comentó que hasta el momento hay una persona de Saltillo que ofrece un millón 50 mil pesos que es en lo que está valuado en el llamado "libro azul", al tiempo que un amigo que tiene en la Ciudad de México está dispuesto a pagar un millón cien mil pesos.

Expuso que dejará abierta la propuesta para posibles compradores de todo México, en particular a los regiomontanos "que se nos quite lo codo" y ofrezcan más, pues entre más recursos se obtengan se podrán adquirir más medicamentos para el cáncer infantil, y lo que sobre será para compra de computadoras a fin de que puedan continuar sus estudios.

El senador nuevoleonés señaló que espera que el próximo año no se presente el mismo problema de escasez de medicamentos, porque en 2020 el gobierno federal retrasó la adquisición y firma de contratos para la compra de medicinas, en aras de su lucha contra la corrupción, ya que la salud debe ser prioridad incluso por encima del combate a la corrupción.

Mencionó que tan solo en la asociación "Apadrina un Niño", son 51 menores que requieren apoyo en medicamentos y en "Manitas Pintando Arcoíris" otros 30, por lo cual exhortó a quien pueda haga donativos para satisfacer sus necesidades.

Este lunes, además de ofrecer donar lo que obtenga por la venta de su carro deportivo para los niños con cáncer, entregó un cheque por 250 mil pesos –en color naranja y blanco que caracterizan a MC-, para los menores que atiende la asociación "Apadrina un Niño", pues "tan solo una ampolleta que requieren para proteger su corazón al estar recibiendo quimioterapias, tiene un costo de seis mil pesos", afirmó García Sepúlveda.