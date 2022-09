El señor ya está mayor y queremos ayudarle: AMLO sobre Félix Gallardo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Al insistir en una reforma al Poder Judicial y al recordar que se presentó una denuncia contra el juez que absolvió a personas por el Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que "por cuestiones de forma se pisotee la justicia" y mencionó el caso del fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador condenó que se haya puesto en libertad "a 120 presuntos responsables de hechos tan lamentables como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa".

"O sea, cómo; entonces que ya le quiten el nombre la Suprema Corte de Justicia, que sea suprema corte del derecho, pero no de la justicia, que sean puros técnicos (...) ¿Y la justicia dónde queda? Por eso es ¿debido proceso o debido pretexto?", expresó en el Salón Tesorería.

Al criticar el actuar de los jueces en algunos casos, López Obrador mencionó el caso de "El Jefe de Jefes".

"Entonces hay que estar pendientes de todo. Tenemos el caso del señor que ya está mayor y que; Félix Gallardo, y el juez insiste, insiste, insiste, insiste, insiste, insiste y pues sí, está enfermo y nosotros queremos ayudarle, pero ¡imagínense si tiene las denuncias!, incluso en Estados Unidos.

"Sale en libertad. ¿Qué, quién queda mal? ¿Es el juez solo? ¿Es el Poder Judicial? No, es México", declaró López Obrador.

---AMLO: Claro que le voy a decir "señor" a Félix Gallardo, tengo que respetar a todos

En su conferencia mañanera del pasado 15 de septiembre, el presidente López Obrador expresó que llamaría "señor" a Félix Gallardo, de 76 años, quien cuenta con dos sentencias y está recluido en Puente Grande: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; y otra más que deberá cumplir al término de la primera, de 37 años, por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena.

La expresión la hizo después de que un juez dictó prisión domiciliaria al fundador del Cártel de Guadalajara. Acusó que se le echó la culpa a él de esta decisión y refirió que sus adversarios están "como zopilotes" al usar el caso de "El Jefe de Jefes" para dañar a su gobierno.

"A partir de que se dio a conocer esta decisión de que un juez, empezaron nuestros adversarios a cuestionarnos como si fuese una decisión nuestra, cuando es una decisión del Poder Judicial. Y vino también la información, o se dio a conocer la información sobre los vínculos de este señor; que hasta eso me cuestionaron porque le dije señor; claro que le voy a seguir diciendo señor, sí, como tengo que respetar a todos", dijo López Obrador en días pasados.