El tráfico en Ciudad de México se reduce un 61% por el coronavirus

El tráfico de vehículos en Ciudad de México se redujo este lunes un 61 % y el de pasajeros del metro un 60 % por la contingencia declarada a raíz del coronavirus, informó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.



"Sobre todo, agradecer a la población, a toda la ciudadanía, esta cooperación", expresó Sheinbaum en rueda de prensa el mismo día que la capital mexicana cerró museos, cines y bares para evitar la propagación de COVID-19, que afecta a 316 personas en México.



Este lunes arrancó en México la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que del 23 de marzo al 19 de abril insta a la suspensión temporal de actividades no esenciales, a la reprogramación de eventos masivos y a la permanencia de la gente en sus casas.



Según una gráfica proyectada por la alcaldesa, a las 8.00 hora local (14.00 GMT), el tráfico de vehículos en la habitualmente congestionada capital se redujo un 61 % respecto al lunes anterior, mientras que la reducción media de pasajeros en las diferentes líneas de metro y metrobús fue de un 60 %.



"Vamos a seguir midiendo estos días la afluencia además de algunos otros datos de los cruces peatonales con más aforo para saber cuándo es que tenemos que aplicar medidas de otro tipo", expresó Sheinbaum.



La jefa del Gobierno capitalino presentó además la campaña "Quédate en casa", que se difundirá en medios de comunicación y redes sociales para pedir a la gente con síntomas que se aislen en sus domicilios y no saturen los hospitales.



"Recordamos a la población que el objetivo principal es disminuir la curva de contagios", señaló Sheinbaum.



El Gobierno de la Ciudad de México anunció este domingo el cierre de museos, cines, teatros, bares, discotecas y eventos en iglesias a partir de este lunes.



En su informe más reciente, las autoridades sanitarias de México confirmaron 316 contagios de COVID-19, un alza de 65 casos en 24 horas, y dos fallecidos.



El pasado viernes, México acordó con Estados Unidos un cierre parcial de la frontera común, prohibiendo los cruces por motivos turísticos, y anunció que evalúa imponer mayores controles a los vuelos provenientes de Europa.



Por ahora, el Gobierno de México no se plantea establecer una cuarentena general obligatoria para no dañar la débil economía del país, que en 2019 decreció un 0,1 %.