El Tri da a conocer la convocatoria para enfrentar a Alemania y Ghana

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Julio González, portero de Pumas; Marcel Ruiz, volante de Toluca y el defensor del América, Ramón Juárez son las principales novedades en la lista de la

para los juegos amistosos contra Ghana y Alemania este mes en los Estados Unidos.El equipo nacional tiene de base a jugadores de Monterrey y América, que aportan cuatro elementos, en tanto que del Guadalajara no se convocó a ningún futbolista, extrañando la no aparición de Roberto Carlos Alvarado.Destacan los regresos de Hirving Lozano del PSV, Luis Chávez del Dínamo de Moscú, César Montes del Almería, Jorge Sánchez del Porto y Gerardo Arteaga del Genk de Bélgica quienes no estuvieron en la pasada gira para que pudieran arreglar sus traspasos o permanencia en sus respectivos equipos.Héctor Herrera del Houston Dynamo de la MLS pidió no ser llamado al estar recuperándose de una lesión y tampoco aparece Julián Araujo de Las Palmas, quien también arrastraba dolencias.PorterosLuis Ángel Malagón de AméricaGuillermo Ochoa de la SalernitanaJulio González de los PumasJosé Antonio Rodríguez del TijuanaDefensasJohan Vásquez del GenoaKevin Álvarez de AméricaRamón Juárez de AméricaVíctor Guzmán de MonterreyJesús Gallardo de MonterreyCésar Montes del AlmeríaGerardo Arteaga del Genk de BélgicaJorge Sánchez del PortoMediosLuis Romo del MonterreyJordi Cortizo de MonterreySebastián Córdova de TigresEdson Álvarez del West Ham UnitedLuis Chávez de Dínamo de MoscúMarcel Ruiz de TolucaOrbelín Pineda del AEK de AtenasErick Sánchez de PachucaDelanterosHenry Martín de AméricaHirving Lozano del PSVSanti Giménez del FeyenoordRaúl Jiménez del FulhamCésar Huerta de los PumasUriel Antuna de Cruz Azul