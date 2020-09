"El único proceso en el que estoy, es en traer vacunas a México", responde Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el único proceso en el que está enfocado es en conseguir la vacuna contra el Covid-19 para México y lo hace por convicción que es "una vacuna contra la mezquindad y la calumnia".

Así respondió el Canciller a los señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo, uno de los aspirantes a dirigir Morena, quien, en entrevista con El País, dijo que de llegar a la presidencia de Morena expulsará a Ebrard de ese instituto político y lo señaló de estar involucrado en el proceso interno de ese instituto político.

"El único proceso en el que estoy involucrado es éste que es como traer las vacunas a México, no estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza y eso es mi preocupación", dijo Marcelo Ebrard al ser cuestionado sobre los dichos de Muñoz Ledo en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que el Presidente les dijo a todos sus colaboradores, cuando ingresaron al gobierno, que deben tener convicción para estar aquí y el que no tenga convicción que no entre.

Esa convicción, agregó, "son una vacuna contra la mezquindad y la calumnia".