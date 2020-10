El virus del centralismo amenaza la democracia: "El Bronco"

Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón afirmó que además del reto que representan la reactivación económica y el combate a la pandemia de coronavirus, hoy el país enfrenta un nuevo obstáculo, "el virus del centralismo, que amenaza al federalismo y por lo tanto a nuestra democracia".

"El Bronco" expresó que desde que llegó el Covid-19 a México, Nuevo León decidió no seguir la estrategia federal, "por ser muy lenta y burocrática, no por confrontación"; pero gracias a que aquí se guiaron por expertos, se cuenta con buen personal médico, y desde antes se había invertido en mejorar la infraestructura hospitalaria, además de que se trabajó en equipo con otras entidades de la Alianza Federalista, hoy el país voltea a ver a Nuevo León "porque somos el estado que mejor ha seguido la ruta en la salud y en la economía".

Aunque reconoció, con datos del 13 de octubre, que habían muerto en la entidad, tres mil 967 personas por coronavirus (tres mil 966 hasta este miércoles), y según las cifras del gobierno estatal, el estado se ubica como tercer lugar nacional por número de defunciones y contagios, pese a que ocupa el noveno lugar en número de habitantes, Rodríguez Calderón expresó que en las políticas públicas las intenciones no cuentan, lo único que valen son los resultados. "Decidimos fortalecernos como región, participamos en la Alianza Federalista para intercambio de experiencias y rutas, y hoy los indicadores en salud y economía que se tienen en estos diez estados, son superiores al resto del país, porque tomamos las decisiones a tiempo, pero lamentablemente la crisis económica y la emergencia sanitaria están agotando los recursos y minando las capacidades" de dichas entidades.

En tal circunstancia, señaló, "el momento nos presenta un nuevo obstáculo, se trata de otro virus, el del centralismo el que amenaza al federalismo y por lo tanto a nuestra democracia". En este sentido de justicia "como gobernador de Nuevo León y de la sociedad que represento, alzo la voz para que el gobierno federal nos de nuestro lugar en el pacto fiscal". En tal sentido, afirmó ante diputados del Congreso local e invitados especiales, "vamos a seguir impulsando una mejor distribución de los recursos de la federación, porque la federación somos los 32 estados y no podemos seguir con esta regresión centralista".

El futuro depende de nuestras decisiones, y eso lo tengo muy claro, "cuando se trata de elegir a favor de los ciudadanos a mí no me tiembla la mano, el tiempo que nos toca vivir nos obliga a actuar con firmeza, haré siempre lo que el deber me exija", apuntó Rodríguez Calderón. Dijo que al entrar a su sexto y último año de gobierno, ya abandonó su soberbia política, y siente alegría de hablar y escuchar. Tras elogios de las bancadas del PAN y el PRI por el manejo de las finanzas públicas y de la emergencia sanitaria, y pocos cuestionamientos a lo largo de los discursos de todas las bancadas, admitió que el covid ha sido el reto más grande a lo largo de su vida. Pero afirmó, "tomamos las cosas con seriedad, nos adelantamos con la vigilancia y cercos sanitarios, aquí no permitimos espacio a la simpleza ni a la improvisación, mientras otros dudaron, aquí tomamos decisiones firmes y responsables; otros subestimaron. aquí hablamos de frente y pusimos por delante la protección de la vida".

A la hora de elegir entre salud y economía, mi respuesta siempre fue, primero la salud, dijo, al tiempo de agradecer el apoyo total del Congreso para modificar el presupuesto, lo que permitió concretar dos mil 636 millones para un fondo de contingencia, que permitió reconvertir cinco hospitales "debidamente equipados con la mejor tecnología". Expresó que mientras el promedio nacional de letalidad es de más del diez por ciento, en Nuevo León es de 5.5 "la más baja del país, cercana a la de Canadá, Egipto y China", gracias a la infraestructura hospitalaria y calidad del personal médico.

"Con mucho respeto, quiero decirle al presidente (AMLO) que no es cierto que nos haya dado recursos para contener la pandemia, todos los días lo repite; pero no por eso es mi enojo ni mi reclamo, es simplemente mi decepción, porque Nuevo León es un estado poderoso que la Federación debe reconocer", declaró el gobernador. En respuesta al diputado de Morena, Ramiro González, quien había pedido explicación sobre el destino que su gobierno dio a los recursos que antes destinaba en apoyo a población vulnerable, y que amplió y absorbe ahora el gobierno federal, por un monto superior a los siete mil millones de pesos, señaló "El Bronco": "La federación no está cumpliendo, y la salud es un tema absoluto de la Federación, y Nuevo León le invierte mucho más, yo no estoy en contra del presidente, estoy en desacuerdo que diga que nos da de más, o que queremos que nos dé el dinero para malgastarlo".

Afirmó que los datos que incluyó en su informe indican "que nosotros estamos cubriendo responsabilidades que competen totalmente a la Federación, esa es nuestra lucha, lo he hablado así con el presidente, espero que pronto convoque a la Convención Nacional Hacendaria, para poder dirimir las diferencias con respeto y democráticamente hablando". Cuestionó la extinción de los fideicomisos pues agregó "el presidente dice que eran opacos, pero él puso los directores, y el contrató los empleados". Aseguró que desapareció el Fonden "y en dos años hemos tenido tres tormentas y no hemos recibido los recursos" del citado fondo, "ojalá, según dice, que los va a hacer más ágiles" para llegue el apoyo.

Expresó que en tres años no les da lo del penal de Apodaca, que fue ampliado, y van tres años que no les da los del Metro "y lo tengo que decir", porque "luego dicen que la Federación da todo, y no es cierto". Dijo que para la construcción de la presa Libertad, "apenas recibimos la primera parte", pero "así como digo las cosas, le debo agradecer al presidente, que puso en el presupuesto 2021 el resto de lo que falta del 50 por ciento en su compromiso para la presa Libertad, y quiero agradecérselo públicamente, espero que no lo cambien por mi participación en la Alianza federalista, seguiré siendo parte de ella, creo que es bueno, no se debe enojar el presidente", concluyó "El Bronco".