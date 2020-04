Elaboran bolsas para cadáveres por Covid-19

Ecatepec, Méx.- Productores de bolsas de plástico del Estado de México elaboran sacos de polietileno biodegradable para que ahí se depositen los cadáveres de personas que mueran por coronavirus. Mario Álvarez Álvarez, vocero de la asociación Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas (Ruboplast), dijo que un intermediario el gobierno federal les pidió la fabricación de 20 mil bolsas que serán utilizadas para las víctimas de la pandemia.

"Se están vendiendo para el gobierno, para las entidades, cada quien está asumiendo su papel en esta contingencia sanitaria. En este caso nosotros tenemos la encomienda de hacer 20 mil bolsas para los cuerpos, de hecho llevamos una semana trabajando en eso", explicó el empresario.

Hasta el momento han elaborado 3 mil bolsas de plástico y en los próximos días contemplan entregar el resto del pedido. "Es una bolsa gruesa, más o menos de un metro de ancho por dos metros de largo, en un calibre muy grueso para depositar los cadáveres y que no haya algún tipo de propagación del virus.

"Ahorita nos encontramos en esa tarea, nos juntamos varios proveedores porque es una labor complicada, pero estamos en eso ahorita nosotros", comentó el vocero. En una primera etapa tendrán que elaborar 20 mil bolsas que les pidieron las autoridades federales. "Nosotros tenemos la encomienda de entregar las 20 mil en 10 días, nos dijeron que después de [este primer pedido] vienen otras 40 mil bolsas que se tienen que fabricar.

"Por ese lado tenemos trabajo, pero la cuestión es que nada más será temporal, no sabemos qué va a pasar después de esto. Nosotros seguimos trabajando, no hemos despedido a ninguna persona, algunos empleados se fueron por temor al coronavirus a sus lugares de origen, pero ya no contratamos a más gente".

Además de las bolsas para las víctimas del coronavirus, también producen para confinar los desechos domésticos durante la contingencia sanitaria, lo que les permitirá afrontar la contingencia económica que se vive.