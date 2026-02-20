logo pulso
Elba E. Gordillo deberá pagar 19 mdp en ISR

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Elba E. Gordillo deberá pagar 19 mdp en ISR

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.

En su sesión de este martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó no analizar el asunto, toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual no pudo comprobar con ningún documento.

La exlideresa magisterial impugnó dicho adeudo fiscal, primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y luego vía amparo, caso que llegó a la SCJN.

Ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos en una de las cuentas bancarias de la exdirigente magisterial, y los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre, deben contabilizarse como parte de sus ingresos.

