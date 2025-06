“Elección acabó con división de poderes”

Ciudad de México.- Después de que se llevó a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular el pasado 1 de junio, México ya no puede considerarse una democracia, afirma la expresidenta del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván Laborde.

En entrevista con El Universal refiere que los juzgadores electos no tienen legitimidad porque la Presidencia de la República y Morena los impusieron a través de los llamados “acordeones”, en donde se indicó a los votantes por quién sufragar.

Y con ello, agrega, la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener el control total de los tres Poderes de la Unión, lo que significa la desaparición de la división de poderes y el inicio del totalitarismo.

“Lo que tenemos es una falta de división de poderes, con lo cual México no puede considerarse ya una democracia”, considera la politóloga mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que la baja participación del padrón electoral deja entrever una disminuida capacidad de movilización de Morena.

Marván Laborde estima que tras lo ocurrido el 1 de junio lo que sigue debe ser derogar esta reforma. “Sé que no se va a hacer, no tengo ninguna esperanza en que se derogue, pero no hay manera racional de elegir a un Poder Judicial en donde realmente podamos, todos los mexicanos, votar por todos los jueces que, en algún momento dado, podríamos tratar con ellos”, indica.

¿Qué legitimidad tienen los

ministros, magistrados y jueces elegidos por voto popular,

el pasado 1 de junio?

—Yo creo que ninguna, creo que la elección fue un error, la reforma constitucional fue un error, el proceso electoral estuvo mal ejecutado desde el principio, hasta el final, las autoridades electorales, tanto el INE, como el tribunal, fueron complacientes en todo lo que la Presidencia quería y deseaba, y el colmo es la eficacia de los acordeones repartidos por el gobierno, que son idénticos a quienes ganaron los puestos de supuesta elección popular.

¿Qué Poder Judicial nos

va a quedar después de la

elección popular?

—Todos los jueces que quedaron son de Morena, con lo cual desaparece la división de poderes, y la presidenta Sheinbaum va a tener el control total, hay que subrayar la palabra total, totalitarismo viene de total sobre el Poder Judicial, y ya lo tenía sobre el Poder Ejecutivo por derecho, pero ya lo tenía también sobre el Poder Legislativo, entonces, lo que tenemos sin duda es una falta de división de poderes, con lo cual México no puede considerarse ya una democracia.

Fue verdaderamente un suspiro en la historia del país, la época en la que podemos considerar que México fue democrático, hace 27 años cuando más, y no era una democracia perfecta, era una democracia perfectible, pero al fin era una democracia, todavía había división de poderes, los votos se contaban, y a través del voto elegíamos a las personas que deberían de ser nuestras representantes. Hoy, esas condiciones ya no se cumplen. Todo eso se perdió.