Elección interna fractura a Morena

Ciudad de México.- La bancada de Morena en el Senado, de última hora y fuera de la convocatoria, y el grupo del Partido Encuentro Social (PES) eligieron a la senadora Mónica Fernández Balboa para relevar a Martí Batres en la presidencia de la Cámara Alta para el periodo que inicia el próximo 1 de septiembre.

Esta decisión fracturó la unidad en la mayoría parlamentaria que encabeza Morena, pues provocó que Batres Guadarrama estallara en contra del coordinador de su grupo parlamentario, Ricardo Monreal, a quien acusó de ensuciar el proceso y de que hubo "cañonazos", sin especificar este término.

En respuesta, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad y calificó de injusta la reacción de Batres. "En política las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización", afirmó.

Así, los senadores de Morena emitieron 29 votos por la reelección de la actual mesa directiva, presidida por Martí Batres, y 33 votos por una nueva mesa directiva. Hubo dos votos nulos.

La senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa informó a los periodistas en conferencia que en la fase del proceso interno de elección de la nueva mesa directiva recibió el apoyo unánime de sus compañeros.

Fue entonces que el senador Batres Guadarrama denunció el proceso interno como "irregular, inequitativo, lleno de trampas, ilegal y fraudulento, conducido por Ricardo Monreal Ávila".

Batres señaló que Ricardo Monreal "se ha exhibido, por desgracia, y me da pena ajena decirlo, como un político acomplejado, que no puede sobresalir si yo me encuentro al frente de la mesa directiva".

Momentos después, Ricardo Monreal Ávila dirigió un mensaje a los periodistas, acompañado por 45 senadores, donde aseguró que en su bancada "habrá una gran unidad".

Llamó a Batres Guadarrama a que "se incorpore con nosotros" y dijo que "le tenemos respeto, aprecio, y todo el grupo parlamentario le reconoce su trabajo". Por prudencia, aseguró Monreal, no contestaría las acusaciones en su contra del aún presidente del Senado. "Estamos haciendo un llamado a la concordia, a la conciliación, a mantenernos unidos, porque la Cuarta Transformación y el cambio de régimen nos necesitan".