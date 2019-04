EleccionesPuebla | "Bromean" con inyectar miel o azúcar a Barbosa y "cae en dos semanas", dicen

La campaña electoral en Puebla volvió a ser manchada por la difusión de un nuevo audio en el que diversos personajes políticos hablan sobre la posibilidad de la muerte del candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró este miércoles que la muerte no le espanta.

La revelación del audio generó una nueva confrontación verbal entre militantes de Morena, cuya fractura viene desde hace semanas con la disputa de la candidatura en la que participó el senador Alejandro Armenta Mier.

En un tercer audio se escucha parte de una conversación entre gente cercana al senador Armenta Mier, quienes mencionan la posibilidad de inyectarle miel o azúcar al ahora candidato Barbosa Huerta, quien padece diabetes.

Las voces son de la expanista Violeta Lagunes, Freddy Erazo, abogado de Armenta, y Édgar Moranchel, titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Atlixco, este último fue quien supuestamente grabó las conversaciones.

En el diálogo, Erazo sugiere que se "vacune" a Barbosa con una inyección de miel y pregunta a Lagunes si estaría dispuesta a hacerlo.

"[Risas] ¿Y con eso se muere, si le inyecto miel?", responde ella, quien propone que se invite a Barbosa a comer a Atlixco y "que alguien le dé algo con mucha miel o azúcar. Se muere. ¡Qué buena idea! O sea, se enferma. Cae en dos semanas", dice Lagunes.

Moranchel en tono serio cuestiona si todo se trata de una broma: "Yo digo que se cuida, ¿no? Esto es broma, ¿verdad?", repite. "Ay, no. Quién sabe", responde la expanista.

Me queda mucho tiempo de vida. En respuesta, Barbosa Huerta dijo que le queda mucho tiempo de vida para fungir como funcionario público una vez que gane las elecciones.

Minimizó los ataques que recibe de la exdiputada federal: "A mí la muerte no me espanta, estoy listo siempre para la muerte, la he toreado y es nada, estoy preparado para vivir, para vivir por mi familia, para vivir por el servicio público y ahora para gobernar Puebla", expresó.

Por su parte, el senador Alejandro Armenta negó que exista un complot en contra del candidato de Morena y denunció que los audios que han sido filtrados fueron editados para hacer parecer cosas que no son.

"No hay ningún complot. Y sí, es un delito el grabar sin consentimiento. Édgar Moranchel, operador de Fernando Manzanilla [secretario de Gobierno], con alevosía y dolo editó los audios", aseguró.

Armenta Mier emplazó a Barbosa Huerta a sostener un diálogo público, pero sobre todo, a que se serene y muestre humildad a fin de sumar a su proyecto de gobierno a personas que no piensan como él.

La exmilitante del PAN, Violeta Lagunes Viveros retó a sus detractores a que la denuncien ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por los audios filtrados.

Al acudir a las instalaciones de la FGE, la exdiputada federal insistió que los audios se encuentran editados y fuera de contexto.

Denunció ser víctima de represión desde hace ocho años por promover la Alerta de Género para Puebla y dijo que acudió a la fiscalía a entregarse ante cualquier acusación.

Por su parte, el abogado de Armenta Mier, Freddy Erazo, declaró que sus comentarios fueron "inapropiados".

"Tengo que reconocer que hice un comentario inapropiado al respecto, bromeando con inyectar miel para que se endulce la vida [el candidato Miguel Barbosa]", declaró a medios locales.