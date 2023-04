Elefante marino hace visita "inusual" a playa de Puerto Peñasco

A-AA+

Un visitante inusual llegó a una de las playas en Puerto Peñasco, Sonora. Se trata de un elefante marino de 3 metros de longitud y una tonelada de peso aproximadamente.

De acuerdo con las autoridades, el elefante marino fue visto la mañana del sábado en la playa Las Conchas y durante el día avanzó hacia el oeste de Puerto Peñasco.

Se trata de un elefante marino meridional o Mirounga leonin "el mayor pinnípedo que existe en la actualidad y, probablemente, también el mayor que ha existido en la historia del planeta Tierra", se lee en un comunicado de las autoridades.

También mencionan que los avistamientos de esta especie marina "son completamente inusuales" en estas costas.

¿Qué hacer si te encuentras al elefante marino en Puerto Peñasco?

Este ejemplar macho de elefante marino ha sido avistado por meses en el Golfo de California, por lo que las autoridades emitieron algunas recomendaciones para el público en general.

-Si te encuentras al animal marino, no te acerques a menos de 15 metros.

-Si deseas tomar fotografías, no te acerques a menos de 15 metros y usa zoom.

-No lo alimentes.

-No trates de acariciarlo. Es un animal salvaje y al sentir su espacio invadido puede atacar.

"Se espera que pase la semana santa en Puerto Peñasco, como tú y tu familia disfrutando estas fechas, por ello es muy importante tu colaboración. Las playas de Puerto Peñasco son tan bonitas que hasta el elefante marino vino a pasar la semana santa con nosotros", compartieron las autoridades en sus redes sociales.