Ella es Arantxa Colchero Aragonés, la esposa de Hugo López-Gatell

Hace un par de meses comenzamos a escuchar de manera frecuente el nombre de Hugo López-Gatell, quien se desempeña como subsecretario de Salud en México, además se ha convertido en uno de los servidores públicos más populares del país que hace frente a la pandemia por el coronavirus Covid-19, por lo que poco a poco nos hemos acostumbrado a su presencia en diversos medios.

Pero ¿quién es la esposa de Hugo López-Gatell?

Arantxa Colchero Aragonés, de acuerdo con varios medios, es la hermana de la actriz y escritora mexicana Ana Colchero Aragonés, la esposa de Hugo López-Gatell estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Economía de la Salud por el INSP y el CIDE y un doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, fue asistente investigadora del Departamento de Epidemiología, auspiciado por la fundación Bloomberg, al igual que su esposo; sin embargo, Arantxa tiene más experiencia en el campo de la "economía de la salud" y la "guerra contra la obesidad".

Arantxa Colchero Aragonés lideró el "Proyecto Bloomberg Impuestos-Fighting Obesity in Mexico: Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies", entre 2012 y 2017.

El proyecto como objetivo de la primera fase fue evaluar la factibilidad económica de la aplicación de un impuesto a bebidas azucaradas, y en la segunda se analizó el impacto de los dos impuestos que se implementaron en México a partir de enero de 2014, en precios y consumo de los hogares.

Actualmente, la esposa del funcionario público mexicano es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), investigadora Nacional, SNI II por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT e investigadora "D" por los Institutos Nacionales de Salud.

También participa en un grupo multidisciplinario que estudia la carga económica y de salud asociadas con prácticas subóptimas de lactancia materna en México.

Pero eso no es todo, ha trabajado en estudiar las características sociodemográficas, comportamientos de riesgo y prevalencia de VIH en poblaciones de alto riesgo en México, además ha estudiado factores asociados con cambios en peso en mujeres en países menos desarrollados.

Recientemente se ha dedicado al diseño y evaluación de impacto de estrategias estructurales para prevenir y reducir obesidad como políticas fiscales en México, así como etiquetado frontal y regulación de la publicidad en Chile.

Sin olvidar que es coautora del libro "Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado".

El currículum de la esposa de Hugo López-Gatell Ramírez impresionó a cientos en la red social por un hilo en Twitter, incluso algunos dicen que se trata de una "eminente pareja" que podría llegar lejos en la política del país.