Embajada de Canadá pide a sus ciudadanos en México volver a su país por Covid-19

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, alentó a sus connacionales, que se encuentran en territorio mexicano, a que vuelvan a su país ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

A través de un mensaje por redes sociales, señaló que los vuelos comerciales aún siguen operando, pero, recordó, la situación está cambiando rápidamente.

"Este es un mensaje para los canadienses en México, quiero alentarlos a regresar a Canadá cuanto antes, los vuelos comerciales siguen operando pero la situación está cambiando rápidamente, las embajadas y las agencias consulares están trabajando tiempo completo para apoyarlos. Si están en México pónganse en contacto con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos", dijo.

En tanto, pidió que continúen con los consejos de distanciamiento social.

La mañana de este martes, la Secretaría de Salud declaró el inició de la Fase 2 de coronavirus en México, con 367 casos confirmados a Covid-19, de los cuales 292 son importados y 5, es decir, 1%, no tienen antecedentes identificables de importación.

"En México, aún no llegamos al punto de inflexión o de propagación de lenta a acelerada, y es la oportunidad de México, porque se ha actuado oportunamente, se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación y el momento es este, por lo que declaramos el inicio de la Fase dos", dijo.

Mensaje importante del Embajador designado de Canadá en Mexico ?@GClark_CA? ???? pic.twitter.com/d1vHoUn9gI — Canadá en México (@EmbCanMexico) March 24, 2020