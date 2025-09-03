Embajada de EU alerta sobre Huracán Lorena en México
Ciudadanos estadounidenses en México deben estar atentos a las advertencias de la Embajada por el Huracán Lorena, que podría provocar corrientes de resaca mortales y olas gigantes en la costa del Pacífico.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la formación del huracán "Lorena", categoría 1, con afectaciones para Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Advirtió que las condiciones extremadamente peligrosas en la costa del Pacífico, intensificadas por las tormentas, han provocado corrientes de resaca mortales y olas gigantes "que ya han cobrado la vida de varios ciudadanos estadounidenses".
Aunque dijo que Lorena podría debilitarse a tormenta tropical al acercarse a la península de Baja California la mañana del jueves 4 de septiembre, señaló que podrían presentarse lluvias intensas.
"Los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas deben estar atentos al avance del huracán Lorena", señaló.
Recomendó evitar entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, prestar atención a las advertencias de las autoridades y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.
Entre las acciones a tomar, pidió tener cuidado si se tiene previsto viajar a zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Alertó también que los vuelos podrían verse afectados y las carreteras podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.
"Prepárese para buscar refugio. Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones, siga las instrucciones de los funcionarios locales y, en caso de emergencia, llame al 911", indicó.
