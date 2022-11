Embajada rusa en México acusa a EU de "intervención" por INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Rusia en México acusó a Estados Unidos de intervenir en los asuntos de México por su defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Observamos con interés otra intervención en los asuntos internos de #México por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta vez, los representantes de una 'democracia libre' han decidido asesorar al México independiente sobre la mejor manera de llevar a cabo la reforma electoral", tuiteó la embajada.

El gobierno de Estados Unidos dio el miércoles un espaldarazo al INE, al afirmar que "las instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra angular de la democracia".

En su conferencia de prensa diaria, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, dijo que "estamos al tanto de las protestas para no tocar al Instituto Nacional Electoral que tuvieron lugar a lo largo de México este fin de semana".

Añadió: "Nuestro punto de vista es que instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra angular de la democracia".

El funcionario estadounidense subrayó que "las instituciones electorales no partidistas, en particular aseguran que todas las voces sean escuchadas y son fundamentales en los procesos democráticos".

El gobierno de EU había evitado pronunciarse sobre este asunto y, en general, sobre cualquier tema delicado relacionado con México, clave para el control del flujo de migrantes indocumentados y de drogas a su territorio.

Las declaraciones de Patel se producen en medio del debate generado por la reforma electoral que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que incluye la reducción del número de diputados y senadores, la disminución del financiamiento a los partidos políticos, así como la disminución de minutos promocionales a los mismos en los medios.

El INE se convertiría en INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y sus miembros, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por voto popular, en elecciones abiertas. Además, se utilizaría el voto electrónico.