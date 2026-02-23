Embajadas alertan a sus ciudadanos

Ciudad de México.- Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

También ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa, y advirtió sobre afectaciones a vuelos y suspensión de servicios de transporte en Puerto Vallarta.

Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y bloqueos en Jalisco y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta, donde se emitieron órdenes de confinamiento, mientras aerolíneas como Air Canada suspendieron vuelos hacia ese destino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Argentina recomendó a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y postergar desplazamientos "no imprescindibles".

Mientras que las Embajadas de Alemania y Francia instaron a permanecer en lugares seguros, evitar multitudes y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.