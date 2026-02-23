logo pulso
Nacional

Por EFE

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
Embajadas alertan a sus ciudadanos

Ciudad de México.- Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

También ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa, y advirtió sobre afectaciones a vuelos y suspensión de servicios de transporte en Puerto Vallarta.

Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y bloqueos en Jalisco y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta, donde se emitieron órdenes de confinamiento, mientras aerolíneas como Air Canada suspendieron vuelos hacia ese destino.

Argentina recomendó a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y postergar desplazamientos "no imprescindibles".

Mientras que las Embajadas de Alemania y Francia instaron a permanecer en lugares seguros, evitar multitudes y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.

