Embajador de EU en México atiende caso de Oliver, menor con epilepsia

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se comunicó vía Twitter con el padre de Oliver, un pequeño de ocho años que padece epilepsia y quien está en riesgo debido a que el medicamento que requiere se ha dejado de fabricar en México.

Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer la historia del menor, quien ante la emergencia por Covid-19 su salud está en riesgo.

El fármaco se puede encontrar en Estados Unidos, pero debido a su escasez, Renato Corona, padre de Oliver, escribió el pasado jueves vía Twitter al embajador de ese país en México, Christopher Landau, para pedirle apoyo y orientación sobre cómo adquirirlo.

"Voy a hablar de inmediato con mis agregados de salud para ver si algo podemos hacer", respondió el embajador tras enterarse por el Gran Diario de México de la situación del menor.

"Estoy en contacto con mi equipo de la Embajada y conocidos en EEUU para ver cómo te podemos apoyar. Sigo al pendiente", dijo en otro mensaje Landau, quien ya se encuentra en comunicación directa con Renato.

Por su parte Renato agradeció la respuesta del embajador, a quien además aclaró que no pide ninguna donación y que pagará por el medicamento.

"Señor embajador mil gracias por contestar, por favor sea cual sea el resultado hágame saber cuál es la situación, yo no puedo dar por hecho que está contestación haga llegar el medicamento a mi hijo, le reitero que no estamos pidiendo una donación, queremos pagar por ello", escribió.

Corona relató que desde hace dos meses los Laboratorios Valdecasas dejaron de fabricar el Ethosuximide.

"No tuvimos una postura oficial de la empresa. Supimos que el problema fue que la materia prima dejó de llegar desde España.

"El laboratorio no nos dijo nada, fue el vendedor quien nos dio la noticia de que no habría más medicamento. Nos cayó de sorpresa", comentó el hombre.

Esta es la nota del diario la cual usted se refería? https://t.co/qH9XNTpFDf — Renato Corona (@recoayo) April 26, 2020