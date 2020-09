Embajador Landau responde a tuitera y desata polémica

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, causó polémica en las redes sociales luego de responder de forma sarcástica a un tuit de una usuaria quien lo cuestionó por su comportamiento en México.

El tuit, que luego fue eliminado, señalaba que las redes sociales del embajador "dicen mucho de la "Cree que alabaremos a cualquier extranjero blanco que coma nuestra comida y no desprecie a la gente común", continúa el mensaje. Y agrega: "Lo peor es que no está errado".

Ante esto, el embajador respondió: "Disculpa que no sea lo suficientemente sofisticado para tí, con tu grado en Relaciones Internacionales".

"Obviamente tu gran educación y conocimiento del mundo te permitirían hacer un trabajo diplomático mucho mejor que las comunicaciones 'rudimentarias' de este 'extranjero blanco'", añadió en su mensaje por la misma red social.

Aunque el tuit de la usuaria fue eliminado, fue el mismo embajador estadounidense quien compartió una captura del mensaje en los comentarios de su respuesta.

El embajador acostumbra a compartir fotos en su cuenta de Twitter de la comida y vestimenta tradicionales de México, así como de los lugares que visita en el país.