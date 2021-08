Embates del conservadurismo nos hacen lo que el viento a Juárez: AMLO

MOTOZINTLA, Chis., agosto 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no tuviera el respaldo del pueblo, no podría resistir los embates del conservadurismo en contra de su administración "ya nos hubieran bocabajedo", pero como lo tiene, afirmó, "nos hacen lo que el viento a Juárez".

Al encabezar la supervisión de los programas de bienestar, el titular del Ejecutivo federal acusó a los sectores conservadores de despreciar al pueblo, y pese a que van a la iglesia, señaló, olvidan el amor al prójimo. "Desprecian al pueblo, pueden ir a los templos, pueden ir a la iglesia los domingos, comulgar, confesar y salen y olvidan los mandamientos, olvidan la esencia de la doctrina cristiana. Que es el amor al pueblo, el amor al prójimo Entonces por eso vamos adelante, sigamos haciendo conciencia.

"Si no existieran estos programas, no resistiríamos los embates del conservadurismo, ya nos hubiesen bocabajeado, nos tendrían aplastados, pero como tenemos el respaldo del pueblo nos hacen lo que el viento a Juárez. No pueden, no van a poder derrotar al movimiento de la transformación en México, pero la clave está en el pueblo", aseveró.