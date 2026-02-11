Emboscan a polis ministeriales en Cortazar, Gto.

CORTAZAR, Gto.- Policías ministeriales se enfrentaron a balazos con un grupo armado que les tendió una emboscada en la Zona Centro del municipio de Cortazar, Guanajuato, en donde uno de los agentes resultó herido, y tras una persecución se logró la captura de varios civiles.

El tiroteo provocó terror entre los comerciantes que bajaron las cortinas de sus negocios y vecinos de la zona que se encerraron en sus casas, en tanto que personas que realizaban compras se resguardaron en inmuebles y entre vehículos.

El pánico se expandió entre niños y niñas, así como entre los docentes de una escuela de preescolar y alumnos de una preparatoria, que permanecieron en los planteles, en donde los maestros implementaron los protocolos se seguridad.

Minutos después de las 10:00 de la mañana de este 10 de febrero de 2026, se desató el tiroteo en el rumbo, así como el arribo de patrullas de varias corporaciones en apoyo de los agentes de Investigación Criminal.

Los civiles corrieron por las azoteas de inmuebles mientras elementos de Seguridad con armas largas iban tras ellos. El impacto por el tiroteo también afectó la tranquilidad en las calles Héroes de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Juárez, Manuel Doblado, Acuña y Mártires.

En medio de la angustia por el hecho de violencia, madres y padres de familia se anticiparon al horario de salida de las escuelas para recoger a sus hijos.

Personas que se encontraban por el área compartieron videos en las redes sociales de los momentos de la balacera, huida y persecución de los presuntos implicados.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que los elementos de la AIC realizaban labores propias de su función cuando fueron agredidos por disparos de arma de fuego.

"Derivado de estos hechos, un elemento de la institución resultó lesionado y se encuentra recibiendo atención médica, su estado de salud es estable".