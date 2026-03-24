Emiliano Calderón será nuevo titular de ADIP en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que Emiliano Calderón será el nuevo titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), tras la salida de Ángel Tamariz, quien esta semana se reincorporó como legislador en el Congreso local.

Clara Brugada anuncia cambio en la Agencia Digital de Innovación Pública

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que el nuevo titular de la ADIP ocupará el cargo a partir del próximo 1 de abril.

"El primero de abril asume el licenciado Emiliano Calderón, ya después lo presentamos como debe de ser", dijo.

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La mandataria señaló que Ángel Tamariz fue "un excelente funcionario" y afirmó que el funcionario que viene también es alguien con mucha experiencia en cuanto a tecnología.

Trayectoria de Emiliano Calderón en el sector tecnológico

Emiliano Calderón se desempeñó como titular de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), cargo que le dio la Presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024.

Previamente, se desempeñó como Coordinador de la Estrategia Digital Nacional (EDN) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.