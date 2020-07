"Emilio Lozoya es un delincuente y debe ir a la cárcel", dice el PAN

Después de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, mencionara a algunos panistas y los acusara de recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética, el Partido Acción Nacional lanzó un video donde acusa al excolaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, de ser un "delincuente y debe ir a la cárcel".

A través de su cuenta en la red social de Twitter, el PAN acusa a Lozoya de haber mentido una y otra vez y describe que él dirá lo que el gobierno le pida para obtener beneficios para él y su familia.

Además, le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga a su antecesor, Enrique Peña Nieto para hacer justicia, "pero no uses este caso con fines electorales para dañar la imagen de la oposición".

En el video de un minuto con 47 segundos, el PAN describe: "Lozoya, un delincuente que ha mentido una y otra vez y que hoy es capaz de decir lo que sea con tal de obtener beneficios para él y su familia".

Explica que la "Mentira #1": "Lozoya miente al decir que no recibió sobornos para la campaña de Enrique Peña Nieto". Y aparece el ex titular de Pemex declarando: "Niego categóricamente mi participación en estos hechos, no tengo comentario sobre algún financiamiento ilegal de la campaña en el 2012.

"Mentira #2": "Lozoya miente al decir que empresarios brasileños inventaron información en su contra". Y en el video Lozoya declara: "sí alguien puede mentir en algo tan obvio y tan sencillo como esto... mejor dicho citar estos dichos como verdades me parece que es muy grave".

"Mentira #3": "Lozoya miente al decir que la compra-venta de Agro Nitrogenados fue perfecta". Y en una entrevista, Lozoya responde: "Una mentira aunque se repita 100 veces, no será verdad".

"Mentira #4": "Lozoya miente y proporciona información falsa en su declaración patrimonial".

"Mentira #5": "Lozoya miente en la utilización de aeronaves oficiales para viajes personales".

Ya en otra parte del video, el PAN describe: "Por culpa de Lozoya, hoy su madre está en prisión domiciliaria. Y su hermana y su esposa, se encuentran prófugas con orden de aprehensión. Hoy Lozoya es capaz de decir lo que el gobierno le pida con tal de obtener beneficios para él y su familia. ¿Y tú le crees a Lozoya?".

Este fin de semana, se dieron a conocer algunas presuntas versiones de Emilio Lozoya en el que describe que pagó sobornos a panistas a cambio de su voto por la reforma energética como el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya; o los ex senadores Salvador Vega, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Lavalle cuando fueron senadores de la República.

Sin embargo, panistas como Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Lavalle, se desmarcaron de las acusaciones y argumentaron que ellos no necesitaban sobornos pues la convicción panista, desde hace muchos años, era aprobar una reforma energética para abrir este mercado.