Emite CNDH recomendación al DIF-SLP

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí (DIF-SLP), Cecilia de los Ángeles González Gordoa, por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al acceso a la justicia y al interés superior de la niñez en agravio de seis personas en contexto de migración, cuatro de ellas menores de edad, atribuible a personal del INM y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de esa entidad federativa.

En la recomendación 40/2019 , la CNDH acreditó que las menores permanecieron privadas de su libertad durante 56 días en la Estación Migratoria de San Luis Potosí, entre y marzo de ese año, pese a la prohibición legal de que eso ocurriera.

El personal del INM no agotó los medios para canalizarlos, inmediatamente a su ingreso, al DIF, sobre todo cuando la propia institución migratoria refirió no contar con las instalaciones adecuadas para alojar a un menor de edad. Una de las menores refirió que ella y su hermana fueron violadas por su padrastro en la Estación Migratoria, sin embargo, no fue sino hasta 5 días después, que el INM las trasladó al Hospital del Niño. Además, el INM no tomó en cuenta el señalamiento de las niñas de que su padrastro era una persona violenta.

Sobre la PPNNA, la CNDH dijo que tuvo conocimiento de los hechos el 9 de marzo, pero no les dio alojamiento sino hasta el día siguiente, omitió denunciar los hechos de inmediato ante el Ministerio Público, y tampoco solicitó medidas de protección para las niñas y su madre, cuando ésta les dijo que, de no retirar la denuncia, su padrastro la mataría.

LA CNDH recomendó al INM localizar a las víctimas para reparar el daño, que incluya indemnización, atención médica y psicológica. Además de realizar una investigación interna.

Mientras que al DIF, le recomendó colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de ese Sistema contra la autoridad y agilizar su actuación en casos semejantes.