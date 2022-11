Emite Cofepris alerta por medicamentos infantiles falsificados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre la venta ilegal de medicamentos infantiles falsificados que podrían representar riesgos a la salud de pacientes pediátricos.

Se trata de los productos Rosel solución y Desenfriol-ito plus, por lo que la comisión federal recomendó no consumirlos. La Cofepris determinó la falsificación del producto Rosel (amantadina, clorfenamina, paracetamol) en presentación solución de 60ml, con el lote 200413, que ostenta fecha de caducidad de diciembre 2024, como resultado del análisis que realizó con base en la información presentada por la empresa Wermar Pharmaceuticals.

Dicha empresa informó que este medicamento dejó de fabricarse desde abril de 2021, debido a que llevó a cabo actualización de trámite ante la Cofepris.

Asimismo, solicitó el apoyo de profesionales de la salud para no recetar este medicamento y buscar otras alternativas de tratamiento.

El otro medicamento falsificado es Desenfriol-ito Plus, con fórmula farmacéutica tableta masticable, denominación X23V7X y fecha de vencimiento de diciembre de 2023. Bayer de México, titular del registro sanitario, comunicó a la Cofepris que la caducidad fue modificada, ya que la fecha del medicamento original es de abril de 2021. Otra de las características del producto irregular es la imagen de la caja, ya que no corresponde a la auténtica para este lote.

Cofepris recomienda que, previo a la compra de este tratamiento, se verifique que el lote, la fecha de caducidad e imagen correspondan a los autorizados y se eviten las falsificaciones aquí citadas. También se invita a distribuidores y farmacias a revisar el inventario de Desenfriol-ito Plus y en caso de contar con piezas del producto falsificado se deberá suspender su venta y notificar a esta agencia reguladora.

En caso de detectar la comercialización de estos medicamentos falsificados, se pone a disposición el teléfono 800 033 5050; la página oficial y el directorio de los Centros Integrales de Servicios, presentes en toda la República mexicana, para presentar la denuncia sanitaria correspondiente.