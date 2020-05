Emite el INE constancias para quienes perdieron su credencial

La Comisión del Registro Federal de Electores, de Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la emisión de constancias para los ciudadanos que extraviaron su credencial de elector, o la tramitaron y no tuvieron oportunidad de recogerla, a consecuencia del aislamiento que se impuso como medida para evitar la propagación del Covid-19.

Se aprobó, además, la ampliación de vigencia de aquellas credenciales que perdieron validez en enero de 2020, ahora serán válidas hasta septiembre próximo.

Durante la sesión que se llevó a cabo este miércoles, se detalló que la emisión de las constancias de identificación, tendrán una vigencia de tres meses y beneficiará a 980 mil 80 personas que perdieron el documento electoral o que lo tramitaron y no tuvieron oportunidad de recogerlo.

Se trata, dijo la consejera Dania Ravel, de beneficiar a la ciudadanía y garantizar su derecho a la identidad.

Para obtener la constancia, se tendrá que hacer el trámite a través de la página de internet del INE; se incluirá un código QR que será leído por una aplicación desarrollada por el instituto electoral. Tal aplicación estará a disposición de instituciones bancarias, educativas, de salud y tiendas departamentales, entre otras.

Esta constancia contendrá los datos de la credencial de elector: calve de elector, año de registro, vigencia, OCR, entre otros. Quienes no estén inscritos en el padrón electoral tendrán que esperar hasta que el instituto reabra sus módulos de atención ciudadana.

Este viernes, el Consejo General del INE sesionará para ratificar lo aprobado por la Comisión del Registro Federal de Electores.