Emiten alertas para que cómplices de balacera en Plaza Artz no huyan de la CDMX

Dos alertas para localizar al mismo número de personas, fueron emitidas por la Procuraduría General de Justicia capitalina, relacionadas con el caso Artz.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dijo que el objetivo es encontrar a estas personas para que rindan sus declaraciones, aunque no precisó el grado de no complicidad de las mismas con la ejecución de dos personas israelíes en Plaza Artz Pedregal.

"Que no se vayan, que los detengan si se quieren ir. Por lo menos tenemos dos personas. No sabemos si son cómplices, pero los tenemos que interrogar", dijo la titular de la PGJ.

Aunque no se trata de una alerta migratoria ni ficha roja, los rostros de estas personas fueron distribuidos en terminales de autobuses, aeropuertos, puntos carreteros.

Se sabe que uno de ellos sería la mujer identificada como "La Güera".