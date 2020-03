Emiten lista de 120 semifinalistas a consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) para el proceso de designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió hoy la lista de 120 personas (60 mujeres y 60 hombres) mejor evaluadas que pasarán a la cuarta fase, la de entrevista, etapa que podría quedar en suspenso en caso de que lo avale hoy el pleno de la Cámara de Diputados.

Tras la revisión de sus documentos, entre ellos el ensayo, pasaron a la siguiente etapa del proceso las aspirantes Carla Astrid Humphrey, ex consejera del extinto Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la ex presidenta de ese organismo y ex funcionaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Diana Talavera, además de la periodista Heriberta Ferrer Arias.

Pasaron a la siguiente fase también la actual magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Carreón Castro y la actual consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Rita Bell López Vences.

De los hombres destacan el actual consejero local en la ciudad, Yuri Gabriel Beltrán, el catedrático e investigador César Cansino Ortiz, el profesor-investigador de El Colegio de México, Reynaldo Yunuen Ortega, el asesor en el INE Alfonso Gama Munguía y el ex diputado Ucc Kib Espadas Ancona.

Quedaron en el camino, al menos por ahora, Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación y Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE.

Una vez emitido ese listado, según acordó ayer la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se propondrá hoy al pleno suspender el proceso -y con ello las entrevistas- hasta que haya condiciones, esto debido a las medidas de prevención obligadas por la pandemia de coronavirus.

También figuran en la lista de aspirantes que serán entrevistadas Elvia Leticia Amezcua, ex asesora del PVEM ante el INE, Noemí Sofía Herrera, actual consejera electoral en Colima, Dora Rodríguez Soriano, consejera de Tlaxcala, Tania Celina Vázquez, consejera de Veracruz, Miriam Hinojosa Dieck y Sara Lozano Alamilla, ambas consejeras de Nuevo León y Sayonara Flores Palacios, consejera del estado de México.

De los aspirantes varones también está el ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ex auditor de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Sergio Jesús González Muñoz; el ex funcionario del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Mauricio Collado Martínez, el actual consejero electoral en Oaxaca, Gustavo Miguel Meixueiro Nájera.

Otros son Christian Uziel García Reyes, consejero del Instituto Electoral de Hidalgo; el titular de la junta distrital ejecutiva 12 del INE, en Guanajuato, José David Morales Rivadeneyra.