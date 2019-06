Emiten primera recomendación que reconoce el transfeminicidio en la CDMX

Por violaciones a los derechos humanos al no reconocimiento de la orientación sexual en las debidas diligencias durante la investigación del "transfeminicidio" de Paola Buenrostro, una mujer dedicada al sexo servicio, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) emitió la segunda recomendación en el año a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La CDHDF logró documentar dichas faltas a la debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado, en el proceso de investigación iniciado por la PGJ luego del asesinato de Paola, el 29 de septiembre de 2016 sobre Puente de Alvarado, mismas que quedaron asentadas con el folio 02/2019.

Nashieli Ramírez Hernández, comisionada presidenta de la CDHDF, señaló que esta es la primera recomendación que reconoce el "transfeminicidio" como una forma de violencia en contra de las mujeres transgénero.

Al realizar la presentación de la investigación iniciada por dicho órgano el pasado 6 de octubre de 2016 con número de expediente CDHDF/1/121/CUAU/16/D6442, la comisionada dijo que no se investigó con perspectiva de género, se incurrió en la violación a los derechos de identidad de género en contra de la víctima Paola Buenrostro y de Kenya Cuevas, testigo de los hechos.

Ramírez Hernández comentó que "Hay mucho por hacer y no podemos demorar en contar con sentencias ejemplares como la dictada hace un año por un tribunal del Poder Judicial Nacional de la Argentina con motivo del trasvesticidio de Diana Sacayán: cadena perpetua por el homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género".

"Las personas, todas, debemos poder acceder a la justicia en igualdad ante la ley y ningún grupo de personas puede ser sometida frente a otras. Cuando una institución invisibiliza la realidad, la vida, la identidad de las personas por ser trans, busca perpetuar el sometimiento que un grupo heteronormado ha impuesto sobre otro", dijo.

Al mismo tiempo que se realizaba la presentación, la PGJ estaba recibiendo dicha recomendación, en la cual deberá hacer una disculpa pública, ejecutar un plan de reparación del daño para Kenya Cytlali Cuevas, testigo de los hechos, en la cual se contemple los conceptos de daño material, daño inmaterial, proyecto de vida y las medidas de rehabilitación, restitución y satisfacción.

Además, durante su proceso hacia la Fiscalía General de Justicia, se deberá diseñar procedimientos específicos de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTIQAP+.

Primer paso su reconocimiento. Nashieli Ramírez dijo que es la primera vez que se coloca el término de "transfeminicidio" para que pueda ser reconocido por parte de las autoridades como crímenes de odio.

"Será un camino difícil pero importante, es decir, está el feminicido y dentro del feminicidio, debe esta la categoría de transfemincidio, debe de ser reconocido", señaló.