Emotivo discurso de "Lula" ante senadores lo lleva hasta las lágrimas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El expresidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, se reunió durante una una hora y media con senadores de todos los partidos políticos, ante quienes pronunció un emotivo discurso que lo llevó hasta las lágrimas, según relataron algunos de los asistentes.

Durante el encuentro a puerta cerrada, en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se prolongó por espacio de una hora y media, el luchador social y político sudamericano se dijo honrado de representar a la mayoría del pueblo brasileño por sus orígenes humildes.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, narró que "Lula" da Silva llegó a las lágrimas cuando platicó un pasaje en una reunión del G8, "en donde por cierto dijo que había asistido con (Vicente) Fox y en donde él, por no hablar inglés, no estaba hablando, no estaba participando, pero que después dijo, bueno, ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido hambre? ¿Cuántos de los que están aquí han conocido la necesidad de un obrero?, y que todo eso le dio valor para entrar y hablar con más fuerza, y si lo llevó a las lágrimas".

Mancera Espinosa señaló que el expresidente de Brasil felicitó a Ricardo Monreal por ser plural, "porque lo que se debe hacer es permitir la pluralidad de pensamiento". "Lula" dijo que le daba gusto que en el encuentro estuvieran tan diferentes fuerzas políticas reunidas en una sola convocatoria y que él era partidario de eso, de escuchar a todo mundo y de que participaran todos.

El perredista destacó que el exmandatario carioca "insistió muchísimo", e hizo "mucho énfasis", en el cuidado del medio ambiente, tema al que dedicó más de la mitad de su discurso.

"Me llamó poderosamente la atención todo el tiempo que le dedicó a explicar su sentir en el medio ambiente y en la necesidad de que en este orden de gobierno -él habla de un orden de gobierno mundial- se tome en cuenta de manera número uno el asunto del cambio climático", expresó el exjefe de gobierno capitalino.