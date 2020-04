Empleados de Pemex rechazan 25% de descuento salarial

Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió este lunes el rechazo al descuento del 25% del salario entre sus empleados de confianza, por lo que les advirtió que la medida se tomó para "evitar despido de trabajadores y una crisis más profunda de graves consecuencias".

Juan Carlos Granados Hernández, gerente de la Subdirección de Exploración y Producción por Contratos y Asociaciones, explicó que por "los compromisos económicos personales relacionados con mi sustento y con el de mi familia, no me es posible apoyar la medida -de austeridad- ya que pondría en riesgo mi sustento y el cumplimiento de obligaciones previamente adquiridas".

Mediante un oficio turnado a Franco O. Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Capital Humano de Pemex, añadió que por ello "no autorizo a Petróleos Mexicanos y/o a la Empresa Productiva de Estado a la que me encuentro adscrito, para que descuente cantidad o porcentaje alguno del pago de nómina que afecte mi salario (ya sea neto, bruto o integrado) y/o cualquier de las prestaciones a las que tengo derecho en términos de la normatividad aplicable".

En el oficio PEP-DG-SEPCA-GOCAE-290-2020, el funcionario hizo referencia a la comunicación emitida por unidad de enlace administrativo de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) en "el marco de las medidas de austeridad publicadas el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los criterios que en el mismo se indican".

Esta medida, detalla Pemex, es para el bien común y así evitar el despido de trabajadores, una crisis más profunda con graves consecuencias, "por lo que es de suma importancia apelar a la solidaridad de todos y todas".