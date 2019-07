Empresa de Oaxaca niega relación con israelíes asesinados en CDMX

La representante legal de Bucay Soluciones Empresariales S. A. de C. V., Guadalupe del Rosario Quezada Olvera, negó que esta empresa tenga alguna relación con los israelíes asesinados en un restaurante de la Ciudad de México.

Además, aseguró que la empresa no tiene ni ha tenido injerencia, participación o inversión extranjera y que por lo tanto no ha formado parte de esta sociedad mercantil ninguna persona física o moral de nacionalidad israelí.

El pasado 24 de julio de 2019, Alon Azulay y Benjamin Sutchi – ambos de nacionalidad israelí – fueron asesinados por un comando en la Plaza Artz de la Ciudad de México.

Según los resultados de las investigaciones hasta ahora, el crimen fue perpetrado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal para la cual presuntamente se dedicaban a lavar dinero; así como por un probable conflicto con la organización criminal de Mosley Brothers.

En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), las dos víctimas fundaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales S. A. de C. V., la cual está ubicada en calle Álamos 505 de la colonia Reforma en Oaxaca de Juárez.

Esta sociedad mercantil, según las pesquisas, ha obtenido contratos con el gobierno de Oaxaca para surtir de papelería y para dar asesoría legal en materia administrativa desde el año 2016.

EL UNIVERSAL acudió a la dirección señalada en la ciudad de Oaxaca, la cual ocupa toda una esquina y en la que se ubican distintos negocios, pero los encargados de los locales dijeron no saber nada de esta empresa.

De acuerdo con el informe de la FGR, Bucay también sostuvo contratos con gobiernos municipales a los que, al igual que a la administración estatal, les ayudaba en operaciones financieras para que la Federación les devolviera el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA).

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, los dos israelíes se dedicaban a lavar dinero a través de empresas como la de Bucay Soluciones Empresariales en Oaxaca, así como otras en Puebla, Guanajuato, Querétaro y en la Ciudad de México.

Quezada Olvera reiteró en la empresa que representa no tiene ninguna relación con estas dos personas de nacionalidad israelí y afirmó que ha realizado sus actividades empresariales desde el 2011 con toda regularidad.

"Por lo tanto, mi representada se deslinda y aclara expresamente que no guarda relación alguna con las personas o los ciudadanos israelíes a que se hace alusión", dijo la representante legal de Bucay Soluciones Empresariales.