Empresaria invitada comparte fotos de cena de gala con Trump

En su cuenta de Twitter Patricia Armendáriz, CEO de Financiera Sustentable y única mujer empresaria que fue invitada a la cena que esta noche ofreció el presidente de Estados Unidos Donald Trump, compartió algunas fotografías del encuentro.

La también participante del reality show "Shark Tank México" aseguró que Andrés Manuel López Obrador garantizó a empresarios estadounidenses que su gobierno está en la mejor disposición de favorecer sus inversiones y aseguró que para eso se encuentra el canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia.

"Estamos en la mejor disposición de favorecer sus inversiones en Mexico" ?@lopezobrador_? para eso está nuestro canciller ?@m_ebrard? y ?@AlfonsoRomo1? pic.twitter.com/Wh12LqydoH — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 9, 2020

La empresaria señaló que Donald Trump manifestó que López Obrador "es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz y quiere mucho a su país".

"Su presidente @lopezobrador_ es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a su país" @realDonaldTrump — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 8, 2020

Escribió que el empresario Carlos Slim comentó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo".

El ingeniero ?@carlosslim? Hablando de el tmec donde es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo pic.twitter.com/6o22T4pzBg — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 8, 2020

Indicó que Carlos Bremer, presidente y director general de Value Grupo Financiero, expresó su compromiso con México.

Entre los empresarios que también asistieron a la cena en honor al mandatario mexicano se encuentran: Carlos Hank González de Grupo Financiero Banorte, Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas, Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta, Bernardo Gómez Martínez de Grupo Televisa, Francisco González Sánchez de Grupo Multimedios y Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles.Este miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebraron su encuentro en la Casa Blanca en donde destacaron la relación bilateral entre ambos países, siendo pieza eje el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).Los mandatarios ofrecieron dos mensajes conjuntos a medios en los que refrendaron su compromiso de amistad y relaciones comerciales con la entrada en vigor del T-MEC. López Obrador destacó que pese a los malos pronósticos Trump es su amigo y siempre lo será."Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos, y vamos a seguir siendo amigos", dijo el mandatario mexicano en un mensaje final ante el presidente Trump en Cross Hall de la Casa Blanca.López Obrador aseguró que ambos países son pueblos vecinos y hermanos que buscan tener buenas relaciones, tanto en lo económico, comercial, como en lo social y cultural."Somos países, somos pueblos vecinos, hermanos que queremos mantener buenas relaciones, en lo económico, comercial, social, cultural y ese es el propósito de esta visita que como lo dimos a conocer a medio día, es el comienzo de una etapa nueva. Hemos firmado un nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) y con este nuevo tratado se va a fortalecer la economía de nuestra región de America del Norte, ese es un propósito fundamental y es, desde luego, una muy buena noticia para los habitantes de los tres países".En tanto el presidente Donald Trump calificó como "excepcional" la visita que realiza su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que a pesar de adversidades y apuestas en contra, ambos mandatarios han tenido una muy buena relación desde el principio, por lo que "ya han aprendido a no apostar en contra de nosotros".En la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que los mexico-americanos han implementado e impulsado empresas e industrias, además de ser parte de cuerpos de policías y de las fuerzas militares."Aquí reflexionamos sobre lo que han logrado nuestros pueblos en conjunto a través de varias generaciones, y aprovechamos las oportunidades que se nos presenten en el futuro. Estamos en una región que toca ambos océanos y estamos bendecidos con las personas más bendecidas y talentosas del mundo, todo tiene que ver con los pueblos".Donald Trump apuntó que ambas naciones podrán desencadenar un mayor potencial y mayor prosperidad para sus ciudadanos."Con esta visita nunca he podido tener más confianza sobre el destino de este continente majestuoso, que nunca estará en mejores manos y nunca tendrá un mejor futuro. Una vez más le gustaría agradecerle por estar aquí el día de hoy, es un honor estar aquí con ustedes", finalizó.