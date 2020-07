Empresarios de Celaya exige paz y justicia ante inseguridad

El empresariado de Celaya, Guanajuato, hizo un llamado a los 3 órdenes de gobierno para que se tome cartas sobre la inseguridad que se vive en la región.

El presidente de la Asociación del empresariado Celayense AC, Ismael Pérez Ordaz, y la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Celaya, Carmen Almeida, difundieron carta en las que exigen justicia y paz para las familias que se han visto afectadas.

"Como no levantar la voz ante la guerra que estamos viviendo en Celaya y la ciudadanía en medio, sin que se haya tenido ningún resultado: robos, secuestros, extorsiones, cobro de piso, un infierno", escribió Carmen Almeida.

Exhibió que en días pasados envió correos electrónicos al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue; a la presidenta municipal, Elvira Paniagua, así como a senadores y diputados.

Refirió que la única que respondió a través de su secretario particular fue la presidenta municipal, a quien se le envió un pliego petitorio para acabar con la inseguridad. Apuntó que del gobierno del Estado no se ha recibido atención para tratar el tema.

"Lamentablemente nadie puede regresar a las personas que se han ido, pero sí podemos hacer mucho para recuperar nuestra ciudad, queremos justicia y paz, hagamos un memorial con el nombre de todas las víctimas de nuestra ciudad", mencionó Almeida.

Por su parte, Ismael Pérez Ordaz escribió que ninguna familia debe soportar el dolor de perder a un hijo a manos de la delincuencia, en donde el único error fue estar en el lugar menos indicado en el momento equivocado.

"Celaya lleva mucho tiempo sufriendo, herida, vulnerada, sangrante, la impotencia nos embarga, salimos con temor pidiendo que este día ya no pase nada más, la intranquilidad y el desasosiego son una constante en el día a día", indicó. El empresariado celayense difundió un "Ya Basta" a la inseguridad que viven.