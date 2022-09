Empresarios llegan a Palacio Nacional para tamaliza con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles comenzaron a llegar a Palacio Nacional, los empresarios que se reunirán y comerán con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que se prevé que se hable sobre las medidas que se aplicarán entre el gobierno federal y el empresariado para que no aumenten de precio 24 productos de la canasta básica entre ellos el de la tortilla.

Al recinto histórico han llegado Juan Antonio González Moreno es el presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma; Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Minsa; Alberto Sepulveda, vicepresidente de Walmart; Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de Grupo Marítimo Industrial (Grupomar) y Leovi Carranza Beltrán, director de grupo Pinsa.

También han llegado Heriberto Hernandez presidente de la Opormex, y Eugenio Caballero Sada, drector general de Sigma.

Por el acceso de la calle Corregidora llegó Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob); Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE), así como Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Ricardo Sheffield, titular de Profeco.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo anunció que esta tarde se reuniría con un grupo de 20 distribuidores y productores más importantes de artículos de la canasta básica y adelantó que Maseca se comprometió a que no aumentará el precio de la harina de maíz hasta febrero del próximo año.

Entre las medidas que se discutirán, dijo serán que no aumenten los precios de alimentos.

Destacó que la reunión es tan importante que "hasta vamos a comer unos tamales de masa colada, o sea, porque me importa muchísimo".

"Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz cuando menos hasta febrero. Y eso es importante porque estamos hablando de la tortilla, de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minsa, que también está participando, y tengo una reunión con ellos hoy.

"Fíjense que es tan importante, tan importante, tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada, o sea, porque me importa muchísimo. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, una medida es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos", dijo.