Empresarios que no despidan es como ir a la iglesia 100 años: AMLO

A poco más de 12 horas que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a estar en casa para evitar contagios por coronavirus (Covid-19), el mandatario pidió a los empresarios no despedir a sus trabajadores y comparó esta acción con "ir a la iglesia, confesar y comulgar 100 años".

Al supervisar el avance de obras públicas en esta ciudad fronteriza, el mandatario señaló que es un momento donde se requiere la solidaridad de la clase empresarial, y a quienes exhortó a no sólo pensar en lo material.

"Que los empresarios ayuden, que les den permiso a sus trabajadores de no ir a sus centros de trabajo con goce de sueldo, y con sus prestaciones, eso es como ir a la iglesia y confesar y comulgar 100 años. Eso es el amor al prójimo, eso es llevar a la práctica el humanismo, no estar pensando nada más en lo material.

"Ahora se requiere de la solidaridad y están respondiendo los empresarios, muchos, muy pocos son los que despiden al trabajador (y dicen) 'vete no puedo ya sostenerte' aunque tengan forma de hacerlo por la avaricia".

En este sentido, el titular del Ejecutivo federal reconoció que hay muchos empresarios "con dimensión social" que están permitiendo a sus empleados estar en sus casas para evitar ser contagiados y aseguró que esta pandemia pasara "porque estamos actuando de manera responsable y nos apoyamos en lo técnicos, en los científicos".

Reiteró a la sociedad tener fe de que el país saldrá adelante de la pandemia, porque "tenemos muchas fortalezas, nos ayuda mucho nuestra diversidad cultural, lo que le heredamos de las grandes civilizaciones".